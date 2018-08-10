تعرف على أهم محاور مؤتمر الصيدلة الدولى بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

كشف الدكتور هيثم أحمد ميمون وكيل كلية الصيدلة جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث ومقرر مؤتمر الصيدلة الدولى الأول حول تطور صناعة الدواء والشكل الصيدلى للدواء بأن هناك أكثر من 100 بحث دولى، لمناقشة ثلاث محاور تتعلق بصناعة الدواء والصيدلة الإكلينيكة السريرية والشكل الصيدلى للدواء يقوم بمناقشتها وعرضها كبار العلماء والباحثين بمصر والعالم خلال فعاليات المؤتمر الذى ينطلق غدًا السبت، ويستمر فعالياته على مدار يومين بفندق الجامعة برعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة وفاء زهران عميدة الكلية.

وأوضح ميمون، أن المؤتمر سيتناول محاضرة هامة للدكتور وليد عمارة زميل معهد علوم الطب الحيوى وعضو فى جمعية علم الأحياء المجهرية البريطانية والجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة حول علم الأحياء المجهرية واستخدام النظم الميكروبية فى التكنولوجيا الإحيائية وعلوم الجينوم واستخدامات الخمائر وتحليلها ونظم تسليم اللقاحات وغيرها من المنتجات البيولوجية.

وأضاف ميمون، أن المؤتمر سيناقش الابتكار الجديد فى قياس الطيف الكتلى الذى يغطى مختلف التطبيقات الصيدلانية للمدير التنفيذى لعلوم الحياة العلمية ssIs عمرو السادى، والذى يبحث فى التحديات اليومية التى تواجه أنشطة البحث ومختبرات الجودة، التى توفر حلولا معملية من حيث الأجهزة والتدريب والدعم التقنى.

وأكد ميمون على أن المؤتمر سوف يبحث أيضًا فى علوم المخدرات وتشخيص بعض الأدوية للدكتورة هند الحسينى مؤسس ورئيس قسم مركز معلومات المخدرات المصرى بوزرة الصحة، فضلاً عن الجديد فى الكيمياء التحليلية الدوائية وتحليل المخدرات للدكتور هشام سالم المحاضر فى أكثر من 15 دولة حول العالم فى كبرى المؤتمرات الطبية الهامة.

وأشار ميمون إلى أنه سيحاضر فى فعاليات المؤتمر مؤسسة ورئيسة وحدة اقتصاديات الدواء بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة الدكتورة جيهان السيسي وسوف تتحدث عن نظم الرعاية الصحية لتسعير المستحضرات الصيدلانية كما ستلقى الدكتورة داليا داود أستاذ مساعد فى قسم الصيدلة السريرية جامعة القاهرة عرضا عن تقييم التكنولوجيا الصحية وتطوير المبادئ التوجيهية السريرية وممارسات الصيدلة السريرية ودور الصيدلى فى تحسين النتائج الصحية.

وأوضح ميمون أن الدكتور علاء حى الله أستاذ الكيمياء العضوية سيقدم عرضــًا عن الكيمياء الطبية وتصميم المخدرات وتحليلها، بينما سيتحدث عن تطور ونمو تمريض الأطفال والطرق الطبية الحديثة فى تطوير هذا المجال الحيوى الهام فسوف تقوم به للدكتورة مها خليفة أستاذ تمريض الأطفال بالمنوفية، كما سيتناول الدكتور أحمد فهيم الأستاذ المساعد بكلية العلوم الصحية بإنجلترا العلاجات الحديثة لأمراض السرطان والفيروسات.

وتابع ميمون أن المؤتمر سيلقى الضوء على أحدث الجسور العلمية بين الصيدلة والمخدرات البحرية كمنتجات طبيعية للدكتور محمود السباعى، هذا وسوف يتطرق الحديث أيضًا ليشمل الحديث عن الكيمياء التحليلية وغير العضوية للدكتور محمد زيد كلية العلوم جامعة القاهرة، كما ويتحدث الدكتور إبراهيم طنطاوى أستاذ الكيمياء العضوية وغير العضوية أحد أبرز العلماء فى العالم عن تطور العقاقير المضادة للسرطان فى مجال اكتشاف المخدرات وتطويرها من خلال التوليف الكيميائى للمخدرات.

وأشار ميمون إلى أن المؤتمر سوف يتحدث عن جانب صيدلى هام وهو الصيدلة العشبية أو العلاج بالأعشاب الطبيعية من خلال استضافة المؤتمر للدكتور ماجد شرف مدير تطوير الأعمال العلمية فى Camag، وله دور بارز فى دعم الصناعة الصيدلانية ودراسات الإنسان البشرية، هذا إلى جانب مهارت تسويق الأدوية وسوف يتحدث فيها الدكتور أحمد شعلان المحاضر فى جامعة هول بإنجلترا. وقد تتناول الدكتورة سيفجي جيزيسي من جامعة غازى عنتاب بتركيا الحديث عن علم الأحياء الجزئيئة وعلم الوراثة، وسوف يتحدث الدكتور أحمد على أستاذ مساعد فى علوم الحياة جامعة مومباى الحديث فى إسهامات التكنولوجيا الإحيائية والجزئيات البيولوجية، كما يتحدث الدكتور إبراهيم الصباغ أستاذ الكيمياء الطبية عن أحد اكتشافات العقاقير فى تنمية المخدرات والصيدلة السريرية، كما يستعرض الدكتور ناظم سيكرولس من تركيا الأعشاب الطبية والعطرية المتوفرة في البحر الأبيض المتوسط.