تسمم 4 أشخاص إثر تناولهم وجبة معدة بالمنزل فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة أعياء شديد وتسمم إثر تناولهم وجبة طعام معدة بالمنزل بقرية سنهور التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار لتلقى العلاج.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة دمنهور من مستشفى كفر الدوار، بوصول كل من "حميد.م.ع" 36 سنة، وزوجته "نهى.ع.ا" 30 سنة ربة منزل، ونجليهما "عمرو" 10 سنة، و"محمد" 13 سنة، جميعهم مقيمين قرية سنهور بدائرة المركز، مصابين بحالة إعياء وقىء "ادعاء تسمم غذائى"، وحالتهم مستقرة، وتم حجزهم تحت الملاحظة.

وبسؤالهم قرروا أنه عقب تناولهم مساء أمس وجبة طعام مُعدة بالمنزل، شعروا بحالة إعياء وآلام بالبطن وقىء، وتم نقلهم للمستشفى، ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.