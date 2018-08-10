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الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:12 م
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تداول 28 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:50 م
تداول 28 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد موانئ بورسعيد -أرشيفية
بورسعيد – السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع التي استقبلتها موانئ بورسعيد اليوم الجمعة 28 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد ، دخول 4 سفن وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ، ومن المنتظر دخول سفينتين.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 4 سفن وخروج سفينة ، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ، ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء  دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول  سفينة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى  الميناء.

 

 

 


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