تداول 28 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

وسجل ميناء شرق بورسعيد ، دخول 4 سفن وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ، ومن المنتظر دخول سفينتين.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 4 سفن وخروج سفينة ، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ، ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.