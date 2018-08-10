تخصيص أرض لإقامة مبنى خدمات بمنطقة بلببس الصناعية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، القرار رقم "9747" لسنة 2018 بتخصيص قطع أراضي بمنطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية ببلبيس لخدمة المستثمرين.

وأكد المحافظ في بيان له ، أن الإستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية بإعتباره الدافع الأساسي للنمو من خلال زيادة الناتج الداخلي وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء .

ويأتي هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 43 / 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 / 2002 بشأن تشكيل مجلس إدارة للمناطق الصناعية بالمحافظات ، وعلى كتاب مكتب الإستثمار بالمحافظة المؤرخ في 21 / 7/2018 م والمتضمن موافقة مجلس إدارة المناطق الصناعية بجلسته المنعقده بتاريخ 18 / 7 / 2018 م على إصدار قرارات تخصيص لقطع الأراضي المزمع إنشاء " مبنى المسجد – مبنى مكتب بريد – مبنى الإدارة والمركز التجارى" عليها ، وذلك بمنطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية ببلبيس ، مشددا على الجهات المختصة بتنفيذ القرار وفقا للصالح العام .