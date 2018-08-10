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الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:12 م
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تخصيص أرض لإقامة مبنى خدمات بمنطقة بلببس الصناعية بالشرقية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:55 م
تخصيص أرض لإقامة مبنى خدمات بمنطقة بلببس الصناعية بالشرقية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، القرار رقم "9747" لسنة 2018 بتخصيص قطع أراضي بمنطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية ببلبيس لخدمة المستثمرين. 

وأكد المحافظ في بيان له ، أن الإستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية بإعتباره الدافع الأساسي للنمو من خلال زيادة الناتج الداخلي وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء .

ويأتي هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 43 / 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 / 2002 بشأن تشكيل مجلس إدارة للمناطق الصناعية بالمحافظات ، وعلى كتاب مكتب الإستثمار بالمحافظة المؤرخ في 21 / 7/2018 م والمتضمن موافقة مجلس إدارة المناطق الصناعية بجلسته المنعقده بتاريخ 18 / 7 / 2018 م على إصدار قرارات تخصيص لقطع الأراضي المزمع إنشاء " مبنى المسجد – مبنى مكتب بريد – مبنى الإدارة والمركز التجارى" عليها ، وذلك بمنطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية ببلبيس ، مشددا على الجهات المختصة بتنفيذ القرار وفقا للصالح العام .

 


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