تحويل 224 عاملا بمستشفى فاقوس للشئون القانونية لتغيبهم عن العمل

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تحويل 224 من العاملين بمستشفى فاقوس العام بينهم 114 طبيب للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

كان الدكتور محمد يوسف مدير عام الطب العلاجى، قام بالمرور على مستشفى فاقوس المركزى، تنفيذا لتعليمات وكيل الوزارة، و تفقد جميع أقسام المستشفى المختلفة وتبين وجود نقص فى بعض مستلزمات مكافحة العدوى بالمستشفى وتم توفيرها على أثناء المرور.

كما تم رصد غياب 224 من العاملين بالمستشفى منهم 114 طبيب وأخصائى علاج طبيعى وصيدلى، 76 من هيئة التمريض، 34 من الإداريين والفنيين والعمال، ووجه وكيل الوزارة بإحالة المتغيبين للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية.

من ناحية اخرى تمكنت مديرية الصحة بالشرقية، من ضبط 31 قربة بلازما مجهولة المصدر فى معامل تحاليل غير مرخص معدة للبيع للمواطنين مما قد يشكل خطورة على حياتهم.

كانت إدارة العلاج الحر بالمديرية برئاسة الدكتور حسام قمحاوى مدير الإدارة وبالإشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة قامت بالمرور على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمدينة فاقوس وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 31 قربة بلازما مجهولة المصدر كانت معده للبيع مخالفاً لقانون نقل مشتقات الدم وذلك بأحد معامل التحاليل الطبية الخاصة الغير مرخصة بفاقوس وتم التحفظ على القرب وجارى عرض المسئول عن المعمل على النيابة العامة.

كما تمكنت اللجنة من ضبط مركز علاج طبيعى بدون ترخيص وبه مستحضرات طبية وتجميل غير مصرح بتداولها أو بيعها وتم التحفظ عليها للعرض على النيابة العامة.

وأهابت مديرية الشئون الصحية بالشرقية المواطنين بشراء أو صرف الدم ومشتقاته من بنوك الدم الرسمية سواء الإقليمى أو الملحقة بالمستشفيات الحكومية والمرخصة حفاظاً على الصحة العامة.