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تحرير 7560 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 06:24 م
تحرير 7560 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
 
 
وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7560 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 90 مخالفة تجاوز سرعات و 1986 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 84 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 22 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 40 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 90 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 42 دراجة بخارية وسيارة.
 
 
 

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