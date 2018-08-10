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تحرير 548 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات خلال حملة مرورية بمطروح

الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:12 ص
تحرير 548 مخالفة مرورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات خلال حملة مرورية بمطروح حملةمرورية - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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 نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 548 مخالفة مرورية وتحصيل 9 ألاف و500 جنيه غرامات فورية وضبط سائق لتعاطيه المخدرات أثناء القيادة.

وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 82 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من 15  من قائدي السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطي سائق من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة.

 وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

 

 


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