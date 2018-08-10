تحرير 2287 مخالفة مرورية و ضبط 954 هاربا من أحكام فى حملة أمنية بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة ، اليوم ، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 954 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس ، كما تم ضبط أحمد ع م 28 سنة المقيم الزقازيق بالشرقية، مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات مركز الزقازيق الشرقية " مخدرات " غيابياً بالسجن المؤبد.

كما تم تحرير 2287 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.

.كما أسفرت حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات شارك فيها المقدم محمد حمدى رئيس قسم المرافق ، عن رفع وإزالة 1004 إشغال طريق ثابت ومتحرك ، عشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة وأكشاك مخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع.كما تم رفع 4 مخالفات نظافة.