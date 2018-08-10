تحرير 1518 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد على حسين مدير الأمن لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1518 مخالفة مرورية متنوعة شملت 483 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"و66 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و69 مخالفة انتظار خاطئ وحجز14 سيارة و147 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو131 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 37 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 44 رخصة لمخالفة البيئة و 110 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 38 رخصة لمخالفة خط السير و42 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و21 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 9 رخص للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 61 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 14مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و17 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و64 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 6سيارات متروكة و47 مخالفة إزالة فاميه وتحرير19 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و22 مخالفة مواقف عشوائية و37 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير20 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.