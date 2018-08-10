تحرير 103 محاضر تموينية متنوعة فى الأسواق بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملات مكثفة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز حيث أسفرت المتابعة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجارى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضر للمخابز نقص اوزان وعدم وجود سجل كما أسفر المرور على الأسواق بتحرير عدد 79 محضر منهم 50 عدم اعلان و 25 عدم وجود شهادات صحية وبيع بأزيد وشملت المحاضر 4 محضر سجائر بيع بأزيد للمواطنين 6 نقص وزن و3 تصرف للمخابز المدعمة كما تم تحرير عدد 5 محاضر للمواد البترولية، ليصل إجمالى المحاضر 103 محضر خلال اسبوع مع استمرار عمل المجموعات لمتابعة المخابز والاسواق ومحطات الوقود والبدالين التموينيين.