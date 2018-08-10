تجدد التظاهرات فى العاصمة العراقية وسط إجراءات أمنية مشددة

(أ ش أ)

تجددت التظاهرات وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، إذ توافد العشرات من المتظاهرين المحتجين على سوء الخدمات والفساد.

وذكرت وكالة أنباء الإعلام العراقى أن العشرات من المواطنين بدأوا يتوافدون إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد من أجل التظاهر، احتجاجا على سوء الخدمات، مضيفة أن هناك إجراءات أمنية مشددة من قبل مختلف القوات قرب ساحة التحرير.

كان مصدر أمنى قد أكد - فى وقت سابق - أن القوات الأمنية قامت بقطع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير، تمهيدا لانطلاق تظاهرة جديدة.