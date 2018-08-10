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"بيطرى الغربية" يشن حملات على الأسواق والمجازر استعدادا لعيد الأضحى

الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:39 م
"بيطرى الغربية" يشن حملات على الأسواق والمجازر استعدادا لعيد الأضحى الدكتور حاتم أنور
الغربيه محمد طارق
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قال الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الغربية، إن مديرية الطب البيطرى استعدت بشكل تام لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك برفع كفاءة المجازر وتوفير كافة المعدات بها ، وكذلك المرور على الاسواق ومنافذ بيع السلع للتأكد من صلاحيتها .

وأضاف وكيل الوزاره في تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تم وضع آليات لخطة العمل خلال فترة عيد الأضحى المبارك ورفع كفاءة المجازر وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لكافة المعدات، وسيارات نقل الذبائح من المجازر إلى محال العرض والبيع.
 
كما قامت المديرية بشن حملات مفاجئة على الأسواق بالتعاون مع مباحث التموين وتكثيف الحملات على محلات الجزارة بكافة مراكز ومدن المحافظة، لإحكام السيطرة وضبط المخالفات ، وضمان سلامة المعروض منها بالأسواق. 
 
 
 

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