بلومبرج الأمريكية: ماكاو الصينية ستتفوق على قطر كأغنى مكان بالعالم

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن قطر على وشك أن تخسر وضعها كأغنى مكان فى العالم لصالح منطقة ماكاو الإدارية فى الصين.

وأوضحت الوكالة أن "ماكاو"، التى تمثل مركز اقتصاد القمار العالمى، سيصل متوسط دخل الفرد فيها إلى 142.116 دولار سنويا بحلول عام 2020 وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولى، وهو ما سيضعها فى المركز الأول بدلا من قطر التى سيكون متوسط دخل الفرد فيها فى نفس الإطار الزمنى 139.151 دولار.

وقد أصبحت ماكاو، المستعمرة البرتغالية السابقة على الطرف الجنوبى للصين، قبلة للمقامرة منذ عودتها للسيطرة الصينية منذ ما يقرب من عقدين، وتعد المكان الوحيد فى الصين التى تعد فيه الكازيونهات قانونية، مما حولها إلى قوى جاذبة للراغبين فى المقامرة من البلاد، وقد تضاعف الناتج المحلى لماكاو أكثر من ثلاثة مرات منذ عام 2001، حيث كان حوالى 34500 دولار، وذلك وفقا لبيانات صندوق النقد الدولى.

وفى المركز الثالث تأتى لوكسمبرج بمتوسط دخل 118.15 دولار، ويليها سنغافورة بمتوسط دخل 105.80 دولار، وشملت قائمة أغنى 10 دول فى العالم أيضا كلا من بروناى وإيرلندا والنرويج والغمارات والكويث وهونج كونج.