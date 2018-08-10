انفجار مستودع أسلحة تابع للحشد الشعبى فى كربلاء العراقية

أ ش أ

أفاد مصدر أمنى عراقى،اليوم الجمعة، بأن مستودعا للأسلحة انفجر فى منطقة الرزازة غربى محافظة كربلاء.

وقال المصدر فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "مستودعا للأسلحة تابعا للحشد الشعبى انفجر ظهر اليوم، فى منطقة الرزازة غربى كربلاء، مضيفا أن الانفجار أدى الى اندلاع حريق فى المنطقة وتوجهت فرق الإطفاء إلى هناك.

ووقعت عدة تفجيرات لمخازن أسلحة وأعتدة فى عدة محافظات عراقية خلال الأشهر القليلة الماضية، كان أعنفها فى مدينة الصدر شرقى العاصمة بغداد فى يونيو الماضى، والذى أسفر عنه عشرات الضحايا وأضرار مادية كبيرة.