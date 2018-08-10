video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 05:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية مطلع الأسبوع المقبل

الجمعة، 10 أغسطس 2018 05:00 ص
انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية مطلع الأسبوع المقبل تنسيق رغبات الطلاب - أرشيفية
وائل ربيعى
إضافة تعليق

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن تنسيق الدبلومات الفنية سينطلق مطلع الأسبوع المقبل، موضحة أن الوزارة انتهت من إعلان نتائج تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، كما أن طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ينتهى تنسيق رغباتهم 15 أغسطس الجارى.

وأوضحت المصادر، أن عمليات تنسيق الشهادات الفنية تتضمن عمليات التقدم للمعاهد الفنية التابعة للوزارة بناء على شرائح المجاميع المختلفة لطلاب الشهادات الفنية، وأن إعلان نتائج تنسيق هذه الشريحة من الطلاب بعد انتهاء تنسيقهم بـ 48 ساعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غدا آخر فرصة لتنسيق باقى الناجحين فى الثانوية والمتخلفين عن المراحل السابقة.. "التعليم العالى" تعلن: 50 ألف طالب سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق.. ومشرف التنسيق يحذر طلاب الشهادات المعادلة من تأخير الأوراق

"التعليم" تستعد لملف "التغذية المدرسية".. تحصر أعداد الطلاب المستفيدين من الوجبة.. وتؤكد: تنسيق مع جهات متعددة ومديريات التعليم فى المحافظات.. واختيار الشركات الموردة بعناية لضمان سلامة المنتج

تنسيق 2018

الدبلومات الفنية

التعليم العالى




لا تفوتك
غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

هل تجرّم "الصحة" الجراحات القيصرية كما فعلت مع الختان؟.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

هل تجرّم "الصحة" الجراحات القيصرية كما فعلت مع الختان؟.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة