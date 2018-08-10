انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية مطلع الأسبوع المقبل

وائل ربيعى

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن تنسيق الدبلومات الفنية سينطلق مطلع الأسبوع المقبل، موضحة أن الوزارة انتهت من إعلان نتائج تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، كما أن طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ينتهى تنسيق رغباتهم 15 أغسطس الجارى.

وأوضحت المصادر، أن عمليات تنسيق الشهادات الفنية تتضمن عمليات التقدم للمعاهد الفنية التابعة للوزارة بناء على شرائح المجاميع المختلفة لطلاب الشهادات الفنية، وأن إعلان نتائج تنسيق هذه الشريحة من الطلاب بعد انتهاء تنسيقهم بـ 48 ساعة.