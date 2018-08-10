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اليوم.. إطلاق أول بطولة للألعاب الإليكترونية عبر الموبايل بمصر

الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:18 م
اليوم.. إطلاق أول بطولة للألعاب الإليكترونية عبر الموبايل بمصر شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية
كتبت:هبة السيد
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أعلن الاتحاد المصرى للألعاب الإليكترونية، التابع لوزارة الشباب والرياضة، عن انطلاق أول بطولة للألعاب الإليكترونية عبر الموبايل مساء اليوم بمشاركة 25 فريقا.
 
وبدأ التسجيل للاشتراك بفعاليات البطولة لهذه المسابقة من يوم الخميس الموافق 9 أغسطس وتستمر حتى الأحد الموافق 19 أغسطس، حيث ستستمر مراحل التأهيل والتصفيات على مدى شهر كامل، وتقام المبارة النهائية يوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر.
 
وتبلغ قيمة جوائز المسابقة 100 ألف جنيه، وتم إطلاق المسابقة برعاية الاتحاد وتتم المسابقة عبر هاتف مخصص لذلك . 
 
وكان شريف عبد الباقى، رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية، قد صرح فى وقت سابق، إن تنظيم ممارسة الألعاب الإلكترونية بكافة تقسيمتها وإقامة بطولات لكافة المراحل العمرية وخلق البطولات والمنافسات حولها، هو السبيل لتوطين هذه الصناعة فى مصر وتحويلها إلى مصدر دخل، فهى ثانى أكبر حجم أعمال على شبكة الإنترنت بعد الإعلانات وتختلف التقديرات حول قيمتها عالميا، فالبعض يقدر قيمتها ما بين 60 و80 مليار دولار.
 
وأضاف عبد الباقى، أن الاتحاد قدر حجم الألعاب الإلكترونية فى المنطقة بحوإلى 3.5 مليارات دولار منها 300 مليون دولار فى الأردن وفقا لبعض تقارير.

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