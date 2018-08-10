النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

كتب ـ هشام عبد الجليل

واصل نواب البرلمان هجومهم على السفير السابق معصوم مرزوق، العضو بحزب التيار الشعبى- تحت التأسيس- بشأن الدعوات التى أطلقها حول إجراء استفتاء على استمرار النظام الحاكم وتشكيل مجلس رئاسى انتقالى، وتعطيل العمل بالدستور، مؤكدين أنه ظاهرة حنجورية ولا أحد يعرفه حتى قاطنى العقار الذى يسكنه، وهذه الدعوات من شأنها ضرب استقرار الوطن ونشر الفوضى.

وفى هذا الإطار قال النائب صلاح حسب الله عضو مجلس النواب ورئيس حزب الحرية، إن الدعوة التى أطلقها السفير معصوم مرزوق، القيادى بالتيار الشعبى، تؤكد إن البعض لا زال لا يدرك أنه لا يتعدى كونه ظاهرة حنجورية فقط، متسائلا: هو الأخ معصوم مرزوق بيدعوا مين بالظبط؟.

وأضاف حسب الله، لـ"اليوم السابع"، أن هؤلاء الأشخاص أصحاب مثل هذه الدعوات ليس لهم اى صدى شعبى، ولا قيمة او وزن فى الشارع المصرى، ولا يتعدى كونهم ظاهرة حنجورية فقط، متابعا: "لو عملنا استفتاء بين سكان العقار اللى ساكن فيه معصوم مرزوق سنكتشف انهم لا يعرفونه من الأساس، وهذا يؤكد انه يتحدث لنفسه فقط".

وأوضح رئيس حزب الحرية، أن هذه الدعوات تؤكد ايضا ان لديه وقت فراغ كبير يستغله فى إطلاق مثل هذه الدعوات، التى لا تعبر الا عن شخصة، وان المصريين ماضون فى طريق أخر الا وهو طريق الإصلاح والاستثمار ونحو التقدم، متجاهلين مثل هذه الدعوات الخالية من المضمون والتى لا تعبر سوى عن شخص فقط ليس معلوم لدى سكان العقار القاطن به.

وفى نفس السياق قال النائب إيهاب غطاطى، إنه تابع كل لقاءات وحوارات معصوم مرزوق، وتأكد له أن كل أرائه مجرد نظريات افتراضية ووهمية غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، موجها حديثه له قائلا: هيهات لدعواتك المشبوهة والشعب المصرى يعى جيدا هؤلاء الأشخاص أصحاب النظريات الوهمية، وانت وغيرك من أصحاب الأجندات تنقشون على الماء.

وأوضح غطاطى لـ"اليوم السابع"، ان ما ينتقده معصوم مرزوق من إجراءات للإصلاح الاقتصادى كان من المفروض ان تُتخذ فى عهد الرئيس الراحل محمد انور السادات، الذى شرع بالفعل فيها، ولولا أمثال معصوم مرزوق وغيره من من أصحاب الأجندات والمؤامرات ومن يعشقون الفوضى أمثاله جعلت السادات يتراجع عنها، لافتا لو اُتخذت هذه الإجراءات فى عهد الرئيس السادات ما كنا وصلنا لهذه المرحلة، ولكن معصوم وأمثاله هم السبب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإجراءات الاقتصادية التى كانت من المفترض ان تُتخذ منذ أكثر من 60 عاما تم إجرائها فى 4 سنوات وهذا إنجاز يحسب للقيادة السياسية التى استطاعت ان تتخذ خطوات اصلاح جريئة وفى نفس الوقت تحافظ على التوازن الداخلى للمواطنين، متابعا: الجميع لا ينكر ان هناك ارتفاع فى الأسعار ولكن بناء الاوطان يحتاج عرق وجهد وعمل وهذا ما يتفهمه الشعب المصرى الذى يقف خلف القيادة السياسية قلبا وقالبا.

وأكد غطاطى، ان الشعب المصرى يعنى جيدا أصحاب هذه الأجندات سواء كان معصوم مرزوق او غيره، بالإضافة لحجم المؤامرات التتى تهدف لتقليل حجم الانجازات على أرض الواقع ومحاولة بث روح الإحباط، موجها رسالة لهم انتم تنقشون على الماء، ونحن ماضون فى بناء وطننا.

وقال النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن معصوم مرزوق جزء من كل، فهو يتحدث بلسان الجماعة الإرهابية والجميع يعلم ان المصالح تتلاقى، وهذا ما تأكد لنا فى الآونة الأخيرة.

وأكد الغول، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن معصوم مرزوق ليس رجل قانون حتى يعلق على احكام القضاء، لافتا إلى ان مصر من أوائل الدول التى تتمتع بالفصل بين السلطات، وان هذا محل فخر للمصريين جميعهم حيث لا يوجد تغول لسلطة على الأخرى، موجها حديثه لمعصوم مرزوق: اقرأ الدستور جيداً قبل ان تحكم على شيء او تكتب شيئا، ودعواتك الشعب المصرى لا يلقى لها لنه لم يسمع عنها من الأساس.