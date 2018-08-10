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المصرية للجملة تفتح مخازن الشركة اليوم لاستمرار صرف السلع المدعمة بوجه قبلى

الجمعة، 10 أغسطس 2018 07:00 ص
المصرية للجملة تفتح مخازن الشركة اليوم لاستمرار صرف السلع المدعمة بوجه قبلى سلع تموينية - ارشيفية
كتب مدحت وهبة
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أكد الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فتح منافذ الشركة ومخازن الجملة  اليوم الجمعة فى محافظات الوجه القبلى، لاستمرار طرح منتجات اللحوم الطازجة والمبردة واللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين مقارنة بأسعار المنتجات فى الأسواق الأخرى وكذلك صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أغسطس الجارى لبقالين التموين لصرفها للمواطنين.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بطرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة والخراف الحية البلدية، بالإضافة إلى السلع الأساسية الغذائية، وذلك فى الشوادر وفروع المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى فروع الجملة فى كافة محافظات الجمهورية، حيث سيتم طرح 8100 رأس ماشية لتباع لحوم طازجة بسعر 85 جنيها للكيلو، 1225 طن لحوم مجمدة سعر الكيلو 45 جنيها للكيلو، 1420 طن دواجن مجمدة بسعر 33 جنيها للكيلو، 15500 خراف مذبوحة وطرح كيلو الضأن المبرد بـ 90 جنيها، 2650 خروف بلدى حى سعر الكيلو قائم  62 جنيها.

وسيتم طرح هذه الكميات من اللحوم والسلع الأساسية خلال فترة عيد الأضحى المبارك فى اكثر من 1250 مجمعا استهلاكيا وعدد 56 شادرا بالمحافظات، كما سيتم ضخ كميات كبيرة من السكر، الأرز، الدقيق، الزيوت بأنواعها، والمسلى، والصلصة وغيرها من السلع الغذائية الاساسية فى كافة فروع التجزئة بالإضافة إلى فروع الجملة ومنافذ مشروع جمعيتى وبدالى التموين.


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المصرية للجملة

محمد عاطف

مخازن الجملة

السلع المدعمة

الوجه القبلى




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