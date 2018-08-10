المركزى الأوروبى يعرب عن قلقه بشأن انكشاف بنوك اليورو على تركيا

(رويترز)

قالت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الجمعة، إن البنك المركزى الأوروبى يشعر بقلق متزايد بشأن انكشاف بنوك منطقة اليورو على تركيا، مما دفع أسهم بنوك للهبوط فى الوقت الذى بلغت فيه الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا جديدا مقابل الدولار الأمريكي.

وقالت الصحيفة إن المركزى الأوروبي، الذى امتنع عن التعقيب على تقريرها، قلق بشكل رئيسى بشأن بي.بي.في.إيه وأونى كريديت وبي.إن.بي.باريبا. ولدى البنوك الثلاثة العمليات الأكبر فى تركيا، على الرغم من أن مساهمة الوحدات المحلية التابعة لها فى إجمالى ميزانياتها متواضع نسبيا.

واستأنفت الليرة انخفاضها المستمر منذ فترة طويلة مع تفاقم الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة ونمو المخاوف بشأن سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية بموجب رئاسة تنفيذية جديدة يتمتع فيها بصلاحيات واسعة.