"القضاء الأعلى" يتلقى عددا من تظلمات المستشارين من الحركة القضائية

كتب إبراهيم قاسم

قال المستشار يحيى خليفة الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، إن الأمانة العامة تلقت على مدار الثلاثة أيام الماضية عددا من تظلمات القضاة، منذ فتح باب التظلم على الجزء الأول من الحركة القضائية فى 7 أغسطس الجارى، والمتضمن ترقية رؤساء محكمة الاستئناف ونوابهم، ونواب محكمة النقض ورؤساء المحاكم الابتدائية والنيابة العامة والتى تستمر حتى 13 أغسطس .

وأضاف المستشار يحيى خليفة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى تعكف حاليا على مراجعة وفحص التظلمات المقدمة من القضاة والاستمرار فى عملية الفحص حتى انتهاء مهلة تقديم التظلمات والمحددة بيوم 13 أغسطس الجارى تمهيدا لعرضها على اجتماع المجلس والبت فيها.

وأضاف الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، إن المجلس راعى فى حركة التنقلات "رغبات القضاة، والحالات المرضية، والكفاءة الفنية"، وفقا لما تقتضيه حاجة العمل وان الأمانة الفنية ستقوم بفحص التظلمات وعرضها على المجلس للبت فيها .

وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا وافق مؤخرا على الجزء الأول من الحركة القضائية والذى تضمن ترقية 35 قاضيا إلى درجة نائب لرئيس محكمة النقض، وترقية 59 قاضيا إلى درجة قاض بمحكمة النقض وندب 26 قاضيا ورؤساء الاستئناف لرئاسة المحاكم الاقتصادية والابتدائية وترقية 303 مستشارين إلى درجة رئيس استئناف وترقية 322 مستشارًا إلى درجة نائب رئيس استئناف، كما وافق على ترقية 350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار.