القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بمدينة السلام

كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث قسم شرطة السلام أول، من ضبط كلا من "عماد ح ج" 31 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى 4 قضايا أخرهم " مخدرات " والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية " مخدرات " والمقضى فيها بالسجن المؤبد، و"محمود ج أ" 31 سنة، سائق، والسابق اتهامه فى قضية " سرقة متنوعة "، وبحوزتهما سيارة ماركة هيونداى فيرنا مبلغ بسرقتها من صاحب سوبر ماركت.

كما ضبط بحوزتهم سلاح نارى " فرد خرطوش" عيار 12مم وطلقتين من ذات العيار، واعترافهما بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع " وحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطة فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع " وأنهما وراء ارتكاب واقعة سرقة السيارة رقم س أ أ 3973 ماركة سوزوكى فان بيضاء، بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط السيارة الثانية لدى عميليهما "سيئى النية "، و تم تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة التى تولت التحقيق.