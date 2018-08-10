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الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:14 م
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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بمدينة السلام

الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:06 م
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بمدينة السلام المتهمون عقب القبض عليهم
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن رجال مباحث قسم شرطة السلام أول، من ضبط كلا من "عماد ح ج" 31 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى 4 قضايا أخرهم " مخدرات " والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية " مخدرات " والمقضى فيها بالسجن المؤبد، و"محمود ج أ" 31 سنة، سائق، والسابق اتهامه فى قضية " سرقة متنوعة "، وبحوزتهما سيارة ماركة هيونداى فيرنا مبلغ بسرقتها من صاحب سوبر ماركت.

كما ضبط بحوزتهم سلاح نارى " فرد خرطوش" عيار 12مم وطلقتين من ذات العيار، واعترافهما بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع " وحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطة فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع " وأنهما وراء ارتكاب واقعة سرقة السيارة رقم س أ أ 3973 ماركة سوزوكى فان بيضاء، بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط السيارة الثانية لدى عميليهما "سيئى النية "، و تم تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة التى تولت التحقيق.

 

 


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