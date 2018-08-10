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الجمعة، 10 أغسطس 2018 08:01 م
خالد صلاح
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الصين تفرض رسوم إغراق على المطاط الصناعى من أمريكا وأوروبا

الجمعة، 10 أغسطس 2018 06:55 م
الصين تفرض رسوم إغراق على المطاط الصناعى من أمريكا وأوروبا الرئيس الصينى شئ جين بينج
بكين (رويترز)
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قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة، إنها ستفرض رسوما لمكافحة الإغراق تتراوح من 23.1 بالمئة إلى 75.5 بالمئة على المطاطى الصناعى من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وسنغافورة بدءا من 20 أغسطس.

وقالت الوزارة، التى فرضت من قبل رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على المطاط الصناعى من تلك الدول فى أبريل نيسان، إن الرسوم البالغة 75.5 % ستطبق على المطاط الأمريكى الذى تنتجه إكسون موبيل وشركات أمريكية أخرى.

وتواجه أرلانكسيو بلجيكا رسوم استيراد قدرها 27.4 % بينما تواجه إكسون موبيل كيميكال وشركات أخرى فى الاتحاد الأوروبى 71.9 %. وفُرضت رسوم تبلغ 23.1 % على أرلانكسيو سنغافورة و45.2 % على شركات أخرى من سنغافورة أيضا.

وقالت متحدثة باسم أرلانكسيو، وهى مشروع مشترك مناصفة بين أرامكو السعودية ولانكسيس الألمانية، فى رسالة بالبريد الإلكترونى إن الشركة تواصل العمل مع وزارة التجارة بهذا الخصوص. كانت أرامكو قالت يوم الأربعاء إنها تعتزم الاستحواذ على حصة لانكسيس البالغة 50 بالمئة فى أرلانكسيو.

ولم ترد إكسون موبيل حتى الآن على طلب للتعقيب.

 


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