الصحافة البريطانية تسلط الضوء على اكتشاف تمثال "أبو الهول" الجديد فى مصر

كتب: محمد محسن أبو النور

تساءلت جريدة ديلى ميل البريطانية حول حقيقة اكتشاف تمثال جديد لأبو الهول فى مصر، مسطلة الضوء على اكتشاف جديد لعمال بناء وجدوا تمثالا رأسه رأس أسد وجسده جسد إنسان، ما يعزز من فرضية وجود أبو الهول جديد فى مصر.

وطرحت الجريدة تساؤلا: هل تم العثور على تمثال أبو الهول الثانى فى مصر؟ معتقدة أن تمثالا قديما بـ"جسد أسد ورأس إنسان" تم اكتشافه مؤخرا من قبل عمال بناء كانوا مذهولين جراء ذلك.

وأوضحت أنه تم اكتشاف ثانى تمثال لأبو الهول يشاع منذ زمن بعيد من قبل عمال البناء الذين يقومون ببناء طريق جديد.

ووفقا للتقارير المحلية، فقد تم العثور على تمثال يشبه تمثال أبو الهول على طريق القباش، الذى يربط بين معبدى الكرنك والأقصر بنى حوالى 1400 قبل الميلاد.

من جانبها ركز موقع إكسبريس على الحدث معتقدا أن التمثال يحتوى على "جسد أسد برأس بشرى"، وهو تماما التكوين المعمارى لتثمال أبو الهول الملاصق لأهرامات الجيزة الخالدة.

ووفقا لديلى ميل لم يتم رفع "تمثال أبو الهول الثانى" من الأرض، إلا أن المسؤولين قالوا إن السائحين مرحب بهم لزيارة موقع البناء للإطلاع على النظام الأساسى القديم للمعمار الفرعونى.

وشددت الجريدة على أن المدير العام للآثار أكد أنه لم يتم نشر أى صور للهيكل المكتشف حديثا، وقد تم اكتشاف تمثال أبو الهول بالجيزة بجوار الأهرامات الكبرى على الضفة الغربية لنهر النيل، وهو أقدم وأكبر نحت ضخم معروف فى تاريخ الحضارة.