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الصالة الموسمية بالمطار تستقبل اليوم 4935 حاجا للسفر للأراضى المقدسة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:53 ص
الصالة الموسمية بالمطار تستقبل اليوم 4935 حاجا للسفر للأراضى المقدسة حجاج فى مطار القاهرة الدولى
كتب احمد مصطفي-رحاب نبيل
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تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة،  4935 حاجا، ما بين حجاج القرعة والتضامن وبعثات الداخلية، بالإضافة إلى حجاج ترانزيت من جنسيات أخرى.
 
وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إنه من المقرر أن تستقبل الصالة الموسمية المخصصة لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة،  1150 من حجاج الترانزيت، قادمين من دول (ميلانو ولاجوس وشارل ديجول وامستردام وتونس ولندن وأكرا وكوبنهاجن)، استعدادا لمغادرتهم إلى جدة والمدينة.
 
وأضافت المصادر، أن الصالة الموسمية تستقبل أيضا 3785 حاجا مصريا، من حجاج القرعة والتضامن وبعثات الداخلية من الحجاج، يتوجهون إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، على متن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران.
 
وتشهد الصالة الموسمية بمطار القاهرة، المخصصة لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران، تفويج الحجاج المصريين والأجانب إلى الأراضي المقدسة، وسط استعدادات مشددة، لتسيير مغادرة ووصول الحجاج.
 
 

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الصالة الموسمية

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