السيطرة على حريق بمزرعة دواجن فى الفيوم دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم حريقا نشب بمزرعة دواجن بعزبة الصفراية بمركز أبشواى دون إصابات أو وفيات.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواى بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمزرعة دواجن بعزبة الصفراية التابعة لدائرة المركز، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وأخمدت الحريق دون وفيات أو إصابات أو تلفيات، وتبين أن الحريق نشب بمزرعة دواجن خالية مساحتها 300 متر مسقوفة بالبوص والجريد ملك "أشرف.م.أ" 40 سنة فلاح وأسفر الحريق عن احتراق المزرعة بالكامل.

وبسؤال صاحب المزرعة علل نشوب الحريق إلى حدوث ماس كهربائى بالوصلات الكهربائية بالمزرعة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فىو نشوب الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، رقم 2782 لسنة 2018 م إدارى مركز شرطة أبشواى، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.