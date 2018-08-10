video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريق بمزرعة دواجن فى الفيوم دون إصابات

الجمعة، 10 أغسطس 2018 11:12 ص
السيطرة على حريق بمزرعة دواجن فى الفيوم دون إصابات حريق - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
إضافة تعليق

أخمدت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم حريقا نشب بمزرعة دواجن بعزبة الصفراية بمركز أبشواى دون إصابات أو وفيات.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواى بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمزرعة دواجن بعزبة الصفراية التابعة لدائرة المركز، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وأخمدت الحريق دون وفيات أو إصابات أو تلفيات، وتبين أن الحريق نشب بمزرعة دواجن خالية مساحتها 300 متر مسقوفة بالبوص والجريد ملك "أشرف.م.أ" 40 سنة فلاح وأسفر الحريق عن احتراق المزرعة بالكامل.

وبسؤال صاحب المزرعة علل نشوب الحريق إلى حدوث ماس كهربائى بالوصلات الكهربائية بالمزرعة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فىو نشوب الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، رقم 2782 لسنة 2018 م إدارى مركز شرطة أبشواى، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق هائل بجوار مزلقان السكة الحديد ببركة السبع فى المنوفية

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

هل تجرّم "الصحة" الولادات القيصرية بدون دواع طبية.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

هل تجرّم "الصحة" الولادات القيصرية بدون دواع طبية.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة