السيطرة على حريق بشقة سكنية بالفيوم دون إصابات

الفيوم – رباب الجالي

سيطرت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، على حريق نشب بشقة بقرية العدوة، بمركز الفيوم، مما أدى إلى احتراق محتويات الشقة، دون إصابات أو وفيات بشرية .

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة فى قرية العدوة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب الحريق بشقة على مساحة 175 مترا بالطابق الثانى بعقار مكون من طابقين، ملك "مصطفى.م.ع" (37 سنة-عامل)، ومقيم بنفس المكان، ولم يكن موجود بالشقة وقت الحريق.

وأسفر الحريق عن احتراق محتويات الشقة، من غرفة أنتريه، وثلاجة، و5 مروحة سقف، و5 باب حجرة، و5 باب بلكونة، و4 شبابيك، وقال شقيق مالك الشقة، "أحمد محمد.ع" (46 سنة-مدرس)، بمحضر الشرطة، أرجع نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالوصلات الكهربائية بالشقة، ولم يتهم أحد بالتسبب فى نشوب الحريق.

حرر محضر بالواقعة، رقم 5089 لسنة 2018م إدارى مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.