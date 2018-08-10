video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بشقة سكنية بالفيوم دون إصابات

الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:47 ص
السيطرة على حريق بشقة سكنية بالفيوم دون إصابات حريق - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
إضافة تعليق

سيطرت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، على حريق نشب بشقة بقرية العدوة، بمركز الفيوم، مما أدى إلى احتراق محتويات الشقة، دون إصابات أو وفيات بشرية .

 

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة فى قرية العدوة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب الحريق بشقة على مساحة 175 مترا بالطابق الثانى بعقار مكون من طابقين، ملك "مصطفى.م.ع" (37 سنة-عامل)، ومقيم بنفس المكان، ولم يكن موجود بالشقة وقت الحريق.

 

وأسفر الحريق عن احتراق محتويات الشقة، من غرفة أنتريه، وثلاجة، و5 مروحة سقف، و5 باب حجرة، و5 باب بلكونة، و4 شبابيك، وقال شقيق مالك الشقة، "أحمد محمد.ع" (46 سنة-مدرس)، بمحضر الشرطة، أرجع نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالوصلات الكهربائية بالشقة، ولم يتهم أحد بالتسبب فى نشوب الحريق.

 

حرر محضر بالواقعة، رقم 5089 لسنة 2018م إدارى مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق بحظيرة مواشى بالفيوم ونفوق 3 رؤس ماشية بسبب النيران

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة