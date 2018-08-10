السفارة الأمريكية بالرياض تحذر مواطنيها من مخالفة القوانين السعودية

كتب مصطفى عنبر

حذرت السفارة الأميركية فى الرياض مواطنيها بالمملكة من مخالفة القوانين السعودية، مؤكدة أنه فى حالة إيقاف أى مواطن أمريكى خالف القوانين لن تتدخل السفارة ولن تستطيع إخراجه من السجن.

وقال حساب خدمات المواطنين الأمريكيين بالسفارة الأمريكية فى الرياض على "تويتر" على خلفية أزمة كندا، أن كل إنسان يخالف القانون السعودى يكون عرضة للاعتقال والمحاكمة حسب القانون.

وتابع:"نحن لا نستطيع التدخل لإخراجكم من السجن ولكن نحاول زيارتكم ومراقبة أوضاعكم فى السجن خلال مدة الاعتقال".