video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الباكستانى يدعو لعقد جلسة برلمانية للإشراف على أداء قسم المنتخبين حديثا

الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:14 م
الرئيس الباكستانى يدعو لعقد جلسة برلمانية للإشراف على أداء قسم المنتخبين حديثا الرئيس الباكستانى ممنون حسين
إسلام آباد (أ ش أ)
إضافة تعليق

دعا الرئيس الباكستانى، ممنون حسين، البرلمان لعقد جلسة يوم الإثنين المقبل، للإشراف على أداء قسم الأعضاء المنتخبين حديثًا لتولى مناصبهم مشرعين بمجلس النواب.

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الجمعة، أن هذه المراسم سيتبعها انتخاب رئيس البرلمان ونائب رئيس البرلمان، لافته إلى أن رئيس البلاد قد وقع بالموافقة على موجز مقدم من القائم بأعمال رئيس الوزراء لعقد هذه الإجراءات.

وكان عمران خان قد بدأ مشاورات تشكيل الحكومة بعد فوز حزبه "حركة إنصاف"، بأغلبية المقاعد فى البرلمان (115 مقعدًا) خلال الانتخابات التى جرت يوم 25 يوليو، وهو ما يقل عن 137 مقعدا المطلوبة لتحقيق النصاب القانونى لتشكيل حكومة أغلبية بسيطة من أصل 272 مقعدًا فى البرلمان الباكستانى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل مسلح تابع لحركة طالبان فى حملة أمنية غرب باكستان

اعتقال 32 مشتبها على صلة بهجمات على مدارس شمال باكستان

عمران خان يدعو لعلاقات قائمة على ثقة أكبر بين باكستان وأمريكا

باكستان

اخبار باكستان

برلمان باكستان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

هل تجرّم "الصحة" الولادات القيصرية بدون دواع طبية.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

هل تجرّم "الصحة" الولادات القيصرية بدون دواع طبية.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة