الرئيس الباكستانى يدعو لعقد جلسة برلمانية للإشراف على أداء قسم المنتخبين حديثا

إسلام آباد (أ ش أ)

دعا الرئيس الباكستانى، ممنون حسين، البرلمان لعقد جلسة يوم الإثنين المقبل، للإشراف على أداء قسم الأعضاء المنتخبين حديثًا لتولى مناصبهم مشرعين بمجلس النواب.

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الجمعة، أن هذه المراسم سيتبعها انتخاب رئيس البرلمان ونائب رئيس البرلمان، لافته إلى أن رئيس البلاد قد وقع بالموافقة على موجز مقدم من القائم بأعمال رئيس الوزراء لعقد هذه الإجراءات.

وكان عمران خان قد بدأ مشاورات تشكيل الحكومة بعد فوز حزبه "حركة إنصاف"، بأغلبية المقاعد فى البرلمان (115 مقعدًا) خلال الانتخابات التى جرت يوم 25 يوليو، وهو ما يقل عن 137 مقعدا المطلوبة لتحقيق النصاب القانونى لتشكيل حكومة أغلبية بسيطة من أصل 272 مقعدًا فى البرلمان الباكستانى.