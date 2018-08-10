الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أخمدت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم حريقا نشب بمحل كشرى بقرية المندرة، بمركز الفيوم، بسبب تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز، دون إصابات أو وفيات.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمحل بقرية المندرة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وأخمدت الحريق دون وفيات أو إصابات أو تلفيات، وتبين أن الحريق نشب بمحل كشرى مساحته 30 مترا، ملك "محمد.س.م" 52 سنة، مقيم بمنشأة عبدالله.

وقال صاحب المحل فى محضر الشرطة إن نشوب الحريق يرجع إلى حدوث تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز الخاصة بالمحل، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى نشوب الحريق.

تحرر محضر بالواقعة رقم 5103 لسنة 2018 م إدارى مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.