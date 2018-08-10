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الحكومة الروسية توافق على مشروع بروتوكول دولى حول الأمن فى بحر قزوين

الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:57 م
الحكومة الروسية توافق على مشروع بروتوكول دولى حول الأمن فى بحر قزوين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ش أ)
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وافقت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، على مشروع بروتوكول مقدم من قبل جهاز الأمن الفيدرإلى الروسى، بالتوافق مع وزارة الخارجية الروسية، حول التعاون فى مجال الأمن بين الدول المطلة على بحر قزوين.

وذكر الموقع الرسمى للمعلومات القانونية للحكومة الروسية أنه تمت الموافقة على مشروع البروتوكول، الذى تم التشاور حوله مبدئياً مع إيران وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، حول التعاون والتفاعل بين هيئات الحدود من أجل عقد اتفاقية حول التعاون فى مجال الأمن فى بحر قزوين، اعتباراً من 18 نوفمبر 2018".

يذكر أن بحر قزوين، هو بحر مغلق يقع فى منطقة غرب آسيا، ويمتد على مساحة تبلغ 371 ألف كيلو متر مربع، وهو أكبر بحر مغلق فى العالم، حيث يبلغ طوله 1200 كيلو متر وعرضه 300 كيلو متر، ويبلغ أقصى عمق له 1023 متراً، وتطل 5 دول على البحر هى روسيا، أذربيجان، إيران، كازاخستان، ترکمنستان، وتعتبر روسيا وإيران الدولتين الرئيسيتين المسؤولتين عن الأمن فى بحر قزوين، لما لهما من حضور عسكرى واسع على مياهه.

وأصبحت قضية تحديد وضع بحر قزوين القانونى ملحة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، ومن أبرز مشاكل تحديد وضعه القانونى مسألة اعتباره بحراً أم بحيرة، حيث تطبق على التسميتين بنود مختلفة وفق القانون الدولى.

 

 


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