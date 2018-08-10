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الحكومة الأمريكية تسجل 77 مليار دولار عجزا فى الميزانية في يوليو

الجمعة، 10 أغسطس 2018 11:59 م
الحكومة الأمريكية تسجل 77 مليار دولار عجزا فى الميزانية في يوليو الرئيس الامريكى دونالد ترامب
رويترز
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أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة اليوم الجمعة أن الحكومة الأمريكية سجلت عجزا في الميزانية قدره 77 مليار دولار في يوليو .

ووفقا للبيان الشهري للميزانية الذي تصدره الوزارة فإن العجز في الميزانية في الشهر نفسه من العام الماضي بلغ 43 مليار دولار.

وتأتي الزيادة البالغة 79 بالمئة متماشية مع توقعات المحللين.

ووصل العجز للسنة المالية الحالية التي بدأت في أكتوبر   الماضي إلى 684 مليار دولار مقارنة مع عجز بلغ 566 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2017.

وبلغ إجمالي الإيرادات الشهر الماضي 225 مليار دولار، بانخفاض 3 في المئة على أساس سنوي، بينما سجلت النفقات قفزة قدرها 10 في المئة إلى 302 مليار دولار.

 


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