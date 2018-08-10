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الجمعة، 10 أغسطس 2018 08:52 ص
خالد صلاح
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الحكم على مراهق أمريكى قتل أسرته فى أوكلاهوما بالسجن مدى الحياة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 08:00 ص
الحكم على مراهق أمريكى قتل أسرته فى أوكلاهوما بالسجن مدى الحياة عناصر من الشرطة الامريكية
(رويترز)
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أظهرت وثائق قضائية أن قاضيا فى ولاية أوكلاهوما الأمريكية، أصدر حكما على مراهق فى التاسعة عشرة من عمره يوم الخميس، بخمسة أحكام متتالية بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بمشاركة شقيقة الأكبر فى طعن، والديهما وأشقائهما الثلاثة وضربهما بالهراوات حتى الموت فى 2015.

وأدانت هيئة محلفين فى مايو مايكل بيفر، الذى كان فى السادسة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجرائم، وجاءت إدانته على خمس جرائم قتل من الدرجة الأولى إضافة إلى الاعتداء والتعذيب البدنى بنية القتل فيما يتعلق بهجومه على شقيقة نجت من القتل، ويعنى الحكم الصادر بحق بيفر أنه سيقضى حياته بأكملها بالفعل فى السجن دون أى إمكانية للحصول على إطلاق سراح مشروط.

وتلقى روبرت شقيق بيفر الذى كان فى الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجرائم حكما بالسجن مدى الحياة أيضا دون إمكانية لإطلاق السراح المشروط فى سبتمبر 2016 بعد أن أقر بالذنب بخمس اتهامات بالقتل العمد.

 


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