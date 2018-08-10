الحزب الحاكم بالسودان يعلن البشير مرشحه فى انتخابات 2020

أعلن الحزب الحاكم فى السودان، اليوم الجمعة، الرئيس السودانى عمر البشير مرشحه فى انتخابات 2020.
واعتمد مجلس شورى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان بالإجماع، فى دورة انعقاده السادسة، الخميس، مقترح تعديل النظام الأساسى وترشيح الرئيس السودانى عمر البشير، رئيس الحزب لرئاسة الجمهورية فى انتخابات عام 2020.
وقال الرئيس عمر البشير، فى كلمته خلال الاجتماع ، " نعم نحن جزء من حكومة الوفاق الوطنى ولكن المسئولية الأساسية تقع على عاتق حزب المؤتمر الوطنى ، وكل القضايا التى تواجه البلاد هى مسئولية الحزب، ويجب أن نتحدث بشفافية وصدق".
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