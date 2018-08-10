الحزب الحاكم بالسودان يعلن البشير مرشحه فى انتخابات 2020

أ ف ب

أعلن الحزب الحاكم فى السودان، اليوم الجمعة، الرئيس السودانى عمر البشير مرشحه فى انتخابات 2020.

واعتمد مجلس شورى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان بالإجماع، فى دورة انعقاده السادسة، الخميس، مقترح تعديل النظام الأساسى وترشيح الرئيس السودانى عمر البشير، رئيس الحزب لرئاسة الجمهورية فى انتخابات عام 2020.