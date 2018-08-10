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الجوازات السعودية: أكثر من مليون حاج وصلوا إلى المملكة حتى أمس

الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:27 م
الجوازات السعودية: أكثر من مليون حاج وصلوا إلى المملكة حتى أمس حجاج بالمشاعر المقدسة
الرياض (أ ش أ)
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أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانىء السعودية، الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس الخميس بلغ مليونا و141 ألفا و138 حاجا، بزيادة بلغت 70 ألفا و84 حاجا، عن عدد القادمين في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 7% تقريبا.

وأوضحت الجوازات - حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة - أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ مليونا و75 ألفا و474 ، وعن طريق البر 53 ألفا و 638، وعبر البحر 12 ألفا و26 حاجا.

 


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