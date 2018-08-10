"التليجراف" تطالب بطرد مهاجرى أوروبا من إنجلترا حال فشلهم فى العثور على عمل

كتب: هانى محمد

سلطت صحيفة "التليجراف" البريطانية، على قضية المهاجرين الأوروبيين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حيث أكدت الصحيفة أن مواطنو الاتحاد الأوروبى الذين يأتون إلى المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى يجب طردهم بعد 3 أشهر إذا لم يساهموا فى الاقتصاد والمجتمع، أو العثور على عمل مناسب.

وأضافت الصحيفة فى تقريرها، أنه من أجل البقاء فى بريطانيا لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، سيكون عليهم إثبات أنهم كانوا يعملون أو يدرسون أو مكتفين ذاتيا.

ودعت عدد من المنظمات الدولية والبريطانية، إلى إبقاء المملكة المتحدة بشكل وثيق بالاتحاد الأوروبى.

ويمكن القول إن حرية التنقل هى أهم قضية فى حملة استفتاء الاتحاد الأوروبى، ولم توضح الحكومة البريطانية بعد كيف سيعمل نظام الهجرة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى.