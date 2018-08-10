التحالف العربى يعلن التحقيق فى الهجوم على حافلة صعدة باليمن

إيمان حنا

أعلن التحالف العربى الداعم للشرعية اليمنية، أنه يحقق فيما تعرضت له حافلة ركاب من أضرار خلال قصف فى مدينة صعدة باليمن.

كما أكد أنه يحقق فى كل حادث فى اليمن يثار حوله أى ادعاء ويحاسب المتسببين عنه، وأكد أن قيادة التحالف وجهت بإحالة ذلك بشكل فورى للفريق المشترك لتقييم الحوادث للتحقق من ظروف وإجراءات تلك العملية والإعلان عن النتائج فى أسرع وقت.

كما أكد مسئول بالتحالف التزام التحالف الثابت بإجراء التحقيقات فى كافة الحوادث التى يثار حولها ادعاءات بوقوع أخطاء أو وجود انتهاكات للقانون الدولى ومحاسبة المتسببين وتقديم المساعدات اللازمة للضحايا، وحرصه التام على بذل كافة الجهود للمحافظة على سلامة المدنيين.