video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البنك الدولى يدعم نيجيريا بـ611 مليون دولار لإعادة الأطفال إلى المدارس

الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:21 م
البنك الدولى يدعم نيجيريا بـ611 مليون دولار لإعادة الأطفال إلى المدارس الرئيس النيجيرى محمد بخارى
أبوجا (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال المنسق لبرنامج تقديم خدمات تعليمية أفضل للجميع النيجيرى، جيدادو طاهر، إن البنك الدولى سيدعم نيجيريا بمبلغ 611 مليون دولار لإعادة الأطفال إلى المدارس.

وذكرت وكالة الأنباء النيجيرية أن طاهر أعلن عن الأمر فى كادونا (عاصمة إقليمية شمال نيجيريا) اليوم الجمعة فى اجتماع مع مسؤولين من مجلس التعليم الأساسى الدولى بولاية كادونا حول طرق تنفيذ البرنامج.

وأوضح المنسق الوطنى أن المشروع يدعمه البنك الدولى لمعالجة مشكلة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس فى البلاد. ووفقاً له، فإن المعدل المقلق للأطفال غير الملتحقين بالمدارس ظل ظاهرة مقلقة فى البلد يجب معالجتها.

وقال "إذا حضرتم مؤتمرات واتفاقيات دولية، توصف نيجيريا بأنها واحدة من الدول الكبرى التى يوجد بها عدد كبير من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس. ولذلك قررت وزارة التعليم الاتحادية جعل هذه القضية واحدة من أهم أولوياتها لإيجاد طريقة لمعالجة هذه المسألة".

وتابع "هذا الأمر جذب البنك الدولى الذى قبل أن يقدم للحكومة النيجيرية مبلغ 611 مليون دولار لتنفيذ برنامج تقديم خدمات تعليمية أفضل للجميع تمشيا مع برنامج لجنة التعليم الأساسى للجميع.

وخلص إلى أن "برنامج لجنة التعليم الأساسى للجميع يركز على زيادة الوصول والجودة وضمان العدالة؛ وأن برنامج تقديم خدمات تعليمية أفضل للجميع يقوم أيضًا بتخصيص اهتمامها نحو القيام بذلك ، ولكن التركيز بشكل خاص على الأطفال غير المدرجين بالمدرسة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 10 أشخاص فى سطو مسلح على بنكين فى نيجيريا

نيجيريا

اخبار نيجيريا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة