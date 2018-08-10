البنك الدولى يدعم نيجيريا بـ611 مليون دولار لإعادة الأطفال إلى المدارس

أبوجا (أ ش أ)

قال المنسق لبرنامج تقديم خدمات تعليمية أفضل للجميع النيجيرى، جيدادو طاهر، إن البنك الدولى سيدعم نيجيريا بمبلغ 611 مليون دولار لإعادة الأطفال إلى المدارس.

وذكرت وكالة الأنباء النيجيرية أن طاهر أعلن عن الأمر فى كادونا (عاصمة إقليمية شمال نيجيريا) اليوم الجمعة فى اجتماع مع مسؤولين من مجلس التعليم الأساسى الدولى بولاية كادونا حول طرق تنفيذ البرنامج.

وأوضح المنسق الوطنى أن المشروع يدعمه البنك الدولى لمعالجة مشكلة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس فى البلاد. ووفقاً له، فإن المعدل المقلق للأطفال غير الملتحقين بالمدارس ظل ظاهرة مقلقة فى البلد يجب معالجتها.

وقال "إذا حضرتم مؤتمرات واتفاقيات دولية، توصف نيجيريا بأنها واحدة من الدول الكبرى التى يوجد بها عدد كبير من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس. ولذلك قررت وزارة التعليم الاتحادية جعل هذه القضية واحدة من أهم أولوياتها لإيجاد طريقة لمعالجة هذه المسألة".

وتابع "هذا الأمر جذب البنك الدولى الذى قبل أن يقدم للحكومة النيجيرية مبلغ 611 مليون دولار لتنفيذ برنامج تقديم خدمات تعليمية أفضل للجميع تمشيا مع برنامج لجنة التعليم الأساسى للجميع.

وخلص إلى أن "برنامج لجنة التعليم الأساسى للجميع يركز على زيادة الوصول والجودة وضمان العدالة؛ وأن برنامج تقديم خدمات تعليمية أفضل للجميع يقوم أيضًا بتخصيص اهتمامها نحو القيام بذلك ، ولكن التركيز بشكل خاص على الأطفال غير المدرجين بالمدرسة.