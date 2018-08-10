الأمم المتحدة تعين ميشيل باشليه على رأس مفوضية حقوق الإنسان

الأمم المتحدة (أ ف ب)

أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، عبر التصويت، تعيين رئيسة تشيلى السابقة ميشيل باشليه على رأس المفوضية العليا لحقوق الانسان، الامر الذى كان أعلن الأربعاء.

وتخلف باشليه (66 عاما) فى هذا المنصب الأردنى زيد رعد الحسين الذى عرف بانتقاداته اللاذعة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أن باشليه تتسلم منصبها فى مرحلة تتصاعد فيها "الكراهية وانعدام المساواة" فى العالم.

وصرح للصحفيين بعد دقائق من تأكيد تعيينها "انها تتسلم هذا المنصب فى مرحلة تنطوى على تداعيات خطيرة تطاول الحقوق الإنسانية".