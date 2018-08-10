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الأعلى للقضاء يوافق على اعتذار "أحمد عبد القوى" عن منصبه كمساعد لوزير العدل

الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:38 ص
الأعلى للقضاء يوافق على اعتذار "أحمد عبد القوى" عن منصبه كمساعد لوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم
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قالت مصادر رفيعة المستوى، إن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، وافق على إنهاء ندب المستشار أحمد عبد القوى أحمد مساعدا لوزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية بناء على طلبه بعد موافقة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وعودته الى منصة القضاء لظروف خاصة.

وأضافت المصادر، أن المستشار أحمد عبد القوى نائب رئيس محكمة النقض ،تم ندبه فى 24 يوليو الماضى مساعدا لوزير العدل لشئون الدراسات القضائية خلفا للمستشار عمر حفيظ، إلا أن ظروف خاصة طارئة دفعته إلى تقديم اعتذار لوزير العدل منذ أيام للعودة الى المنصة مرة اخرى بدلا من العمل التنفيذى بوزارة العدل، مشيرة إلى أن الوزير وافق على طلب الاعتذار وارسله الى المجلس الاعلى للقضاء الذى وافقا بدوره على انهاء الندب.

وأشارت المصادر، إلى أن المستشار حسام عبد الرحيم سيقوم بترشيح مستشارا أخر خلفا للمستشار أحمد عبد القوى كمساعدا له لشئون مركز الدراسات القضائية، وإرساله إلى مجلس القضاء الأعلى خلال أيام لاعتماده.

الجدير بالذكر ان المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أجرى حركة ضم لعدد من قطاعات الوزارة خلال حركة المساعدين الأخيرة، حيث قام بضم قطاع المطالبات القضائية وقطاع المكتب الفنى إلى قطاع المحاكم تحت رئاسة المستشار أحمد إسماعيل، كما قرر ضم قطاع التنمية الإدارية إلى قطاع المتابعة والإنجاز برئاسة المستشارعلى حسانين، وكذا ضم لجان فض المنازعات إلى قطاع مساعد أول وزير العدل، وضم قطاع شئون القضايا والتنفيذ إلى قطاع التفتيش القضائى برئاسة المستشار أحمد مختار.

وتضمنت حركة التغيرات فى مساعدى الوزير والتى اعتمدها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا تعيين المستشار شريف الدياسطى مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، خلفا للمستشار خالد النشار، والمستشار وائل رضا مساعدا لقطاع التعاون الدولى خلفا المستشار عادل فهمى، وتعيين المستشار خالد عبد الوهاب محمد إسماعيل مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى خلفا المستشار صلاح رزقانة، والمستشار أحمد عبد القوى أحمد مساعد وزير العدل للدراسات القضائية خلفا للمستشار عمر حفيظ، والمستشار محمد على رزق مساعد وزير العدل للشهر العقارى خلفا المستشار ممدوح طبوشة، والمستشار على عبد العال سلطان مساعد وزير العدل للديوان العام خلفا المستشار أسامة الرشيدى.

 


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