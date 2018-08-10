video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأحد.. قطع المياه عن مركز بلبيس بالشرقية لمدة 9 ساعات لإصلاح المحطة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:46 م
الأحد.. قطع المياه عن مركز بلبيس بالشرقية لمدة 9 ساعات لإصلاح المحطة انقطاع المياه
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، إيقاف محطة مياه الشرب المرشحة الجديدة بفرع مركز بلبيس وذلك لعمل الصيانة بالطلمبات المرشحة بالمحطة، وسيتم الإصلاح تحت إشراف فريق من مهندسى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وذلك يوم الأحد القادم الموافق ١٢ أغسطس ٢٠١٨ فى تمام الساعة ٨ مساءاً وحتى صباح يوم الإثنين الموافق ١٣ أغسطس ٢٠١٨ و لمدة ٩ ساعات مما سيترتب عليه ضعف المياه عن مركز ومدينة بلبيس.
 
واهابت الشركة فى بيان، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور يغلق طريق بلبيس الصحراوى جزئيا بسبب أعمال تطوير لمدة عام

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

بلبيس




لا تفوتك
غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

هل تجرّم "الصحة" الولادات القيصرية بدون دواع طبية.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

هل تجرّم "الصحة" الولادات القيصرية بدون دواع طبية.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة