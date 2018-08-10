الأحد.. قطع المياه عن مركز بلبيس بالشرقية لمدة 9 ساعات لإصلاح المحطة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، إيقاف محطة مياه الشرب المرشحة الجديدة بفرع مركز بلبيس وذلك لعمل الصيانة بالطلمبات المرشحة بالمحطة، وسيتم الإصلاح تحت إشراف فريق من مهندسى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وذلك يوم الأحد القادم الموافق ١٢ أغسطس ٢٠١٨ فى تمام الساعة ٨ مساءاً وحتى صباح يوم الإثنين الموافق ١٣ أغسطس ٢٠١٨ و لمدة ٩ ساعات مما سيترتب عليه ضعف المياه عن مركز ومدينة بلبيس.

واهابت الشركة فى بيان، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.