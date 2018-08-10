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والحسابات الختامية..

الأحد..اجتماع مجلس إدارة "بيراميزا للفنادق" لاعتماد القوائم المالية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:00 ص
الأحد..اجتماع مجلس إدارة "بيراميزا للفنادق" لاعتماد القوائم المالية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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يعقد مجلس إدارة شركة بيراميزا للسياحة والفنادق، يوم الأحد المقبل الموافق 12 أغسطس، اجتماعاً لاعتماد محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الستة شهور الأولى من عام 2018، وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (المنفردة) للشركة فى 30 يونيو لعام 2018، والقوائم المالية والحسابات الختامية (المنفردة) للشركة فى 30 يونيو لعام 2018.
 
كما يناقش الاجتماع تقرير لجنة المراجعة عن الفترة من يناير حتى 30 يونيو لعام 2018، وتعديل صفة أمل محمد محمود عزب من عضو مجلس إدارة وعضو منتدب لشئون تجهيز الفنادق إلى عضو مجلس إدارة، فضلا عن ما يستجد من أعمال.
 
أظهرت القوائم المالية لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا خلال الربع الأول من 2018، تراجع أرباحها هامشياً على أساس سنوى، وحققت أرباحاً بلغت 12.6 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 12.9 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
 
وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 37.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 28.15 مليون جنيه فى الربع المقارن من 2017.
 
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، سجلت الشركة أرباحاً بلغت 14.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2018، مقابل أرباح بلغت 17.3 مليون جنيه فى الربع المقارن من العام الماضى.
 
يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 73.9 مليون جنيه خلال العام المنتهى فى ديسمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 60.3 مليون جنيه فى 2016، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
 

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