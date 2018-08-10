اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

المالية تعلن صرف مرتبات العاملين بالدولة 16 أغسطس بمناسبة عيد الأضحى

35 عيادة طبية بمكة والمدينة وتوفير 15 طن أدوية لرعاية حجاج البعثة المصرية

"التموين": الاحتياطى الاستراتيجى للسكر يكفى من 6 إلى 7 أشهر لأول مرة

وزير داخلية إيطاليا يصدم قناة الجزيرة القطرية: لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بالرئيس السيسى

زيادة سعر الدواجن المجمدة لـ 33 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

إنقاذ 30 سائحا ألمانيا بعد تعرض لنش سياحى للغرق أثناء رحلة بحرية بالغردقة

إيقاف رئيس الاتحاد الزامبى عامين لتورطه فى قضية رشاوى قطر 2022





الأمن يوافق على زيادة جماهير الزمالك والقادسية لـ10 آلاف بالبطولة العربية.. والأهلى يطلب نقل مباراته بالسوبر السعودى إلى القاهرة

والد الفنانة حلا شيحة: "فرحان بخلع ابنتى الحجاب.. وبنت خيرت الشاطر كذابة"