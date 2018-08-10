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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 11:52 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الاسكان

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

 

 

وزارة المالية

المالية تعلن صرف مرتبات العاملين بالدولة 16 أغسطس بمناسبة عيد الأضحى

 

 

 

الحجاج

35 عيادة طبية بمكة والمدينة وتوفير 15 طن أدوية لرعاية حجاج البعثة المصرية

 

السكر

"التموين": الاحتياطى الاستراتيجى للسكر يكفى من 6 إلى 7 أشهر لأول مرة

 

ماتيو سالفينى

وزير داخلية إيطاليا يصدم قناة الجزيرة القطرية: لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بالرئيس السيسى

 

فراخ مجمده

زيادة سعر الدواجن المجمدة لـ 33 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

 

غرق لنش

إنقاذ 30 سائحا ألمانيا بعد تعرض لنش سياحى للغرق أثناء رحلة بحرية بالغردقة

 

 

كالوشا بواليا

إيقاف رئيس الاتحاد الزامبى عامين لتورطه فى قضية رشاوى قطر 2022

 

 


 

الأمن يوافق على زيادة جماهير الزمالك والقادسية لـ10 آلاف بالبطولة العربية.. والأهلى يطلب نقل مباراته بالسوبر السعودى إلى القاهرة

 

حلا شيحه

والد الفنانة حلا شيحة: "فرحان بخلع ابنتى الحجاب.. وبنت خيرت الشاطر كذابة"

 


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حلا شيحة

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