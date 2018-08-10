اعتقال إرهابى خطير فى داعش بمحافظة صلاح الدين العراقية

بغداد (أ ش أ)

أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على إرهابى خطير ينتمى لتنظيم داعش الإرهابى فى محافظة صلاح الدين.

وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن مفارز الاستخبارات فى محافظة صلاح الدين والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية وبإسناد من قيادة عمليات سامراء تمكنت من إلقاء القبض على إرهابى خطير وهو المسؤول عن "مجزرة فلكة العلم" والتى راح ضحيتها عدد من منتسبى الأجهزة الأمنية من أبناء ناحية العلم فى عام 2014.

وأضاف أنه تم القبض على هذا الإرهابى خلال عملية نوعية فى حى المثنى بمدينة سامراء فى محافظة صلاح الدين.

يشار إلى أن تظيم (داعش) الإرهابى، أعدم -فى ديسمبر 2014-، 17 منتسبا فى الأجهزة الأمنية ومدنيا عراقيا وسط ناحية العلم شرق تكريت بمحافظة صلاح الدين.