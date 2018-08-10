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الجمعة، 10 أغسطس 2018 05:55 ص
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اضبط مخالفة.. تراكم القمامة ببحر مويس من ناحية كوبرى فاقوس

الجمعة، 10 أغسطس 2018 05:00 ص
اضبط مخالفة.. تراكم القمامة ببحر مويس من ناحية كوبرى فاقوس القمامة
الشرقية - إيمان مهنى
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تراكمت القمامة بشكل مثير للاشمئزاز في بحر مويس المغذي لمحطات مياه الشرب الرئيسية، ذلك بمركز فاقوس من ناحية كوبري بنك مصر .

وقال محمود نصر من الأهالي، إن تراكم القمامة بهذا الشكل يضر بصحتنا، حيث إننا نشرب من هذه المياه ونروي الزرع منها، بالإضافة إلى أنه يلوث الشكل الحضاري للمدينة، لافتًا إلى أن تراكم القمامة نتيجة إهمال في رفعها أولا بأول وضعف الرقابة من الجهاز التنفيذي للمجلس .

جدر بالإشارة أن بحر مويس مصدر المياه الوحيد المار بطول محافطة الشرقية ويمر على مركزها و يتفرع منه تفريعات وخلجان تغذي القرى والحقول بالمياه.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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