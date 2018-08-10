استعدادات مكثفة فى 19 مجزرًا ونقاط ذبح بكفر الشيخ استعدادا لعيد الأضحى

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، و19 مجزرًا ونقاط ذبح منتشرة بمدن المحافظة ، استعدادات مكثفة لاستقبال الذبائح والأضاحى، كما تجوب الأسواق ومحال الجزارة لجان تفتيش بالتعاون بين أمن كفر الشيخ والصحة والطب البيطرى ومفقتشى الرقابة لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستخدام الأدمى.

وقال الدكتور خالد البراوى مدير عام المجازر بكفر الشيخ، والقائم بأعمال مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، تُجرى استعدادات خاصة لاستقبال عيد الأضحى سواء على مستوى مجال التفتيش أو المجازر.

مؤكداً أن الشق الخاص بالمجازر ،تم رفع كفاءتها سواء بصيانة البنية التحتية من مياه وصرف وحنفيات وخراطيم والبراويطة والمحارق والمسامط والغاز والكهرباء، لتقديم خدمة متميزة للمترددين على المجزر، وتوفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم وتوفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، ورفع رحلات الأطباء وتقليل الإجازات، والاستعانة ببعض الأطباء من الأقسام الأخرى إضافة إلى العاملين بها من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات، ليكون لدينا شبه عمل مستمر يصل لـ13 ساعة.

وأضاف البراوى، لـ"اليوم السابع"، أما بالنسبة للتفتيش تم إعداد برنامج مكثف بالتعاون مع رجال الأمن ومباحث التموين والصحة ومفتشى الرقابة، وكل الأجهزة المعنية، ونجد تعاون من الجميع، وستبدأ الحملات المكثفة يوم الثلاثاء المقبل على محال الجزارة وبيع وعرض الدواجن والأسماك ومحال مشويات من خلال برنامج مكثف، ومنضبط وسرى لايعلمه أحد إلا عقب الانتهاء من أعمال التفتيش ، وأخر ما تم ضبطه 12 طن ونصف دواجن "أوكرانى" يُعاد تغليفها وبيعها فى الأسواق ومنتظرين قرار النيابة، مؤكداً أن قسم التفتيش بالمديرية يحصل كل عام على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وأكد البراوى، أنه شكل غرفة عمليات بالمديرية لتلقي شكاوى المواطنين والجزارين، ومواجهة ما يعترض المجازر من معوقات، والعمل على حلها فورا، وتكليف الأطباء بالمجازر والتفتيش على اللحوم بالمرور على ثلاجات وأماكن عرض وبيع اللحوم المجمدة بجميع مراكز المحافظة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقال البراوي ، إن الـ19 مجزرا ونقاط الذبح بكل مدينة وهى "كفر الشيخ، بيلا، الحامول، بلطيم، برج البرلس، مطوبس، فوه، دسوق، الرياض، قلين، سيدى سالم"، وهناك نقاط ذبح بالقرى الكبرى فى "سنهور المدينة، الجرايدة، الكوم الطويل، شباس عمير، الجزيرة الخضراء، شباس الشهداء، محلة أبو على".