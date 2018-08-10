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الجمعة، 10 أغسطس 2018 09:26 م
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استطلاع: الأمريكيون يعتبرون روسيا تشكل تهديدا أكبر على بلادهم من إيران

الجمعة، 10 أغسطس 2018 08:26 م
استطلاع: الأمريكيون يعتبرون روسيا تشكل تهديدا أكبر على بلادهم من إيران الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب
(رويترز)
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أظهر استطلاعان للرأى أجرتهما رويترز/إبسوس أن الأمريكيين يعتبرون أن روسيا تشكل تهديدا أكبر على بلادهم من إيران فى الوقت الذى أعادت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع فرض عقوبات على طهران وفرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو.

وأظهر استطلاع أنه على الرغم من أن أغلبية البالغين الأمريكيين يعتبرون إيران تهديدا للولايات المتحدة إلا أن النسبة تراجعت على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وفى المقابل زاد عدد الأمريكيين الذين يعتبرون أن روسيا تشكل تهديدا على بلادهم منذ عام 2015 بعد أن خلصت أجهزة مخابرات أمريكية إلى أن روسيا تدخلت فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016. كما ظهرت اتهامات جديدة بتدخل روسى قبل انتخابات التجديد النصفى للكونجرس التى تجرى فى نوفمبر .

وأظهر الاستطلاع أن 67 % من المشاركين فى الاستطلاع الذى أجرى فى يوليو 2018 قالوا إن إيران تشكل تهديدا "معتدلا" أو "خطيرا" أو "وشيكا" للولايات المتحدة. وقلت تلك النسبة عن نظيرتها المسجلة فى مارس 2015 والتى كانت 75 % وجاءت قبل أشهر من توقيع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما الاتفاق النووى الذى رفعت بموجبه العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووى.

وجاءت نتيجة استطلاع مماثل أجرى أيضا فى يوليو تموز 2018 لتظهر أن 71 % من المشاركين يعتبرون أن روسيا تشكل تهديدا للولايات المتحدة ارتفاعا من 67 بالمئة فى مارس 2015.

 


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