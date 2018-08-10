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الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:56 م
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احتجاجات فى نيودلهى بالهند بعد اغتصاب فتاة فى السابعة من عمرها

الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:42 م
احتجاجات فى نيودلهى بالهند بعد اغتصاب فتاة فى السابعة من عمرها الشرطة الهندية
نيودلهى (أ ف ب)
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احتج عدد كبير من الأهالى الجمعة، أمام مدرسة حكومية فى نيودلهى بعد تعرض فتاة فى السابعة من العمر للاغتصاب من جانب عامل كهرباء بحسب الشرطة.

وتأتى الحادثة بعد فضائح استغلال جنسى فى مأويين للاطفال أثارت سخطا كبيرا.

وكشفت القضية بعد أن لاحظ الوالدان الطفلة تنزف وقدما شكوى لدى الشرطة الخميس.

وصرح مادور فيرما المتحدث باسم شرطة نيودلهى لفرانس برس أنه "بعد فحص طبيب للفتاة تبين أنها تعرضت لاعتداء جنسى".

وأضاف أن عامل الكهرباء البالغ ال37 من العمر أوقف بعد أن تعرفت اليه الفتاة.

وقالت الصحف المحلية إن المشتبه به الذى وظفته المدرسة قبل شهر أخذ الفتاة إلى غرفة ضخ المياه أثناء مغادرتها المدرسة.

والهند معروفة بقضايا الاغتصاب وفى 2016 تعرض 19 ألف قاصر لإعتداءات جنسية لكن نادرا ما يتم الإبلاغ عنها للشرطة.

وسُلّط الضوء على الاعتداءات الجنسية فى الهند إثر اغتصاب جماعى لطالبة فى نيودلهى فى 2012 أدى الى وفاتها، ما أسفر عن احتجاجات عمت البلد وأدت إلى تشديد العقوبات المفروضة على المعتدين وإصلاح القوانين فى هذا الخصوص.

وثبتت المحكمة الهندية العليا مطلع تموز/يوليو حكم الاعدام على ثلاثة رجال فى إطار هذه القضية.

 


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