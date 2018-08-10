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إنطلاق فعاليات اليوم العالمى للشباب بمحافظة الإسماعيلية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 05:10 م
إنطلاق فعاليات اليوم العالمى للشباب بمحافظة الإسماعيلية سامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن سامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، إنطلاق فعاليات اليوم العالمى للشباب الأحد الموافق  12أغسطس 2018، بحضور اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، وشباب المديرية والمحافظة والقيادات التنفيذية، وذلك فى إطارإحتفالات وزرا ة الشباب والرياضة باليوم العالمى للشباب بجميع المحافظات.
 
وأشارعبد الحليم فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن اللواء يس طاهرمحافظ الإسماعيلية يتقدم المسيرة الشبابية من أمام ديوان النورس مرورا بالكورنيش، حتى قاعة كريستاله.
 
وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن محافظ الإسماعيلية سوف ينظم حوارا مع شباب المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية، وسوف يتم عرض نماذج ناجحة إيجابية مضيئة للشباب في مختلف المجالات ، وذلك بمثابة رسائل إيجابية تؤكد على أن هناك خطوات ثابتة وواضحة للنجاح، ومساهمة الدولة من خلال المشروعات القومية التي تساهم فى تقدم عجلة التنمية وبناء المستقبل بأيدي مصرية، ويساهم هذا الحوار في ترسيخ قيمة الولاء والإنتماء للوطن عند الشباب.
 
 

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