إزالة جميع المخلفات المحاطة بالمنشآت الحكومية منعا للحرائق بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية ، أنه أوصى جميع رؤساء المدن والأحياء بضرورة إعادة صيانة الشوارع وتأهيلها من أعمال صيانة وترميم للأرصفة والبلدورات ودهان البلدورات ومراجعة أعمدة الانارة بالشوارع وتأمينها وإزالة أية أتربة بجوار الأرصفة والاهتمام بالتشجير.

وشدد المحافظ فى تصريحات صحفية ، بضرورة التأكد من المنشآت الحكومية أنها خالية تماماً من المخلفات ، حتى لا يتسبب ذلك في نشوب حرائق مع مراعاه وجود أجهزة الإطفاء والتأكد من صلاحيتها والمرور الميداني بمعرفة إدارة الدفاع المدنى على حنفيات الحريق والتأكد من صلاحيتها بصفة مستمرة ، والتأكيد على إزالة جميع الإشغالات الموجودة على مزلقانات السكة الحديد.

وكذلك إزالة القمامة بجوار مزلقانات السكة الحديدوالتأكيد على السلامة الفنية وبخاصة صلاحية عمل صوت الاشارات وصفارات الإنذار الخاصة بمزلقانات السكة الحديد بنطاق المحافظة ، وغلق جميع فتحات السكة الحديد غير القانونية بجميع مراكز ومدن المحافظة.