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الجمعة، 10 أغسطس 2018 09:30 م
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إحالة 8 أطباء وممرضين بشبين القناطر بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الجمعة، 10 أغسطس 2018 08:14 م
إحالة 8 أطباء وممرضين بشبين القناطر بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل جانب من الحملة
القليوبية نيفين طه
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شنت إدارة المتابعة بمجلس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حملة تفتيشية على الوحدات الصحية، اليوم الجمعة، لمتابعة سجلات الحضور والانصراف وسير العمل داخل الوحدات.

أسفرت الحملة عن تحويل 8 أطباء وممرضين، وموظف لغيابهم عن النوبتجيه.

 


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