إحالة 8 أطباء وممرضين بشبين القناطر بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

القليوبية نيفين طه

شنت إدارة المتابعة بمجلس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حملة تفتيشية على الوحدات الصحية، اليوم الجمعة، لمتابعة سجلات الحضور والانصراف وسير العمل داخل الوحدات.

أسفرت الحملة عن تحويل 8 أطباء وممرضين، وموظف لغيابهم عن النوبتجيه.